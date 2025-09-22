Россиянин порезал ножом людей на парковке и попал на видео

В Татарстане на видео попало, как водитель порезал ножом людей на парковке

В поселке Осиново Республики Татарстан мужчина ранил своих оппонентов во время драки на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

«Компания отмечала совершеннолетие друга в ЖК «Радужный». Вечером гости решили разъехаться по домам, но обнаружили машину, перекрывшую проезд. Парни обратились к владельцу авто и между ними возник конфликт», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек дерутся на парковке, после чего конфликтующие садятся в автомобили.

По информации канала, в момент драки мужчина достал из автомобиля нож, ранил им двоих людей и скрылся. В результате произошедшего один их мужчин не выжил, второй участник конфликта находится в реанимации.

До этого в городе Балашиха Московской области мужчина протаранил несколько машин и подрался с местными жителями. По словам очевидцев, правоохранители увезли нарушителя в участок полиции.

Ранее в Татарстане водители устроили стрельбу и попали на видео.