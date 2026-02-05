Размер шрифта
Эксперт объяснил, как на россиянах отразятся новые правила оплаты коммуналки

ЖКХ-эксперт Часовских: изменение сроков оплаты ЖКУ поможет пенсионерам
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В России сдвинули предельный срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число каждого месяца. На гражданах эти изменения особо не отразятся, но позволят пенсионерам вовремя вносить плату, объяснил в беседе с 360.ru директор регионального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Самарской области Виктор Часовских.

Сроки сдвинули как раз с целью предоставить пожилым гражданам вовремя оплачивать коммуналку, так как большинство из них получают пенсию 10 числа. Хотя особой разницы эти пять дней не дадут – все равно такая задержка не привела бы к начислению пеней или штрафов, отметил специалист.

«Пожилые люди иногда волнуются: «Я получаю пенсию 14-го числа, но мне до 10-го надо заплатить, а то будут начисляться пени». Запомните, что никакие пени не будут начисляться еще 30 дней», — подчеркнул он, пояснив, что пени начисляют только с 31 дня задержки оплаты.

Поэтому такой перенос скорее поможет УК и ресурсоснабжающим организациям, которые смогут своевременно формировать платежки, которые сегодня часто приходят с опозданием, считает Часовских.

Напомним, закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ вступит в силу 1 марта. В Госдуме подчеркивали, что целью данного нововведения «удобство и комфорт граждан», ведь люди получают зарплату в разные даты. Уточняется, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.
 
