В Ираке произошел тотальный блэкаут

Al Arabiya: электричество отключилось во всем Ираке

На территории Ирака отключилось электричество. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Электричество пропало во всем Ираке», — сказано в материале.

Причины произошедшего и другие подробности не уточняются.

4 марта источники агентства Reuters сообщили, что военная база Соединенных Штатов и отель в иракском Эрбиле попали под удар беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке.

