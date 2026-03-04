Дроны атаковали американскую военную базу в Ираке

Reuters: два беспилотника ударили по военной базе США и отелю в Ираке

Военная база США и отель в иракском Эрбиле попали под удар беспилотников. Об этом сообщают источники Reuters.

«Рано утром в среду целями двух атак беспилотниками стали американская база и отель в иракском Эрбиле», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что за последние два дня атакам беспилотников подверглись объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии. Отмечалось, что иракский объект был поражен двумя дронами. В момент атаки американских военнослужащих на месте не было. На объекте ЦРУ в Саудовской Аравии также никто не пострадал.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Китае заявили об использовании Ираном российского опыта ведения СВО.