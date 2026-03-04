Появились кадры с места обрушения кровли цеха в Тульской области

МЧС России опубликовало кадры с места обрушения кровли цеха в Тульской области

Главное управление МЧС России по Тульской области опубликовало видео, снятое на месте обрушения кровли цеха предприятия по производству металлоконструкций. Запись появилась в канале ведомства в мессенджере Max.

На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб разбирают поврежденные конструкции.

Кровля цеха предприятия по производству металлоконструкций, расположенного в городе Узловая в Тульской области, обрушилась 4 марта на площади 1200 квадратных метров. По данным МЧС России, крыша не выдержала вес скопившихся снега и льда.

В момент обрушения в здании находились 43 человека, большинство из них смогли выбраться самостоятельно. Один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще одного спасатели ищут под завалами.

На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

3 марта в Нижнем Новгороде из-за снега обрушилась часть крыши стены кремля. На месте происшествия установили временные деревянные конструкции, чтобы впоследствии восстановить поврежденный участок. Ожидается, что противоаварийные работы завершат до 6 марта, а полноценный ремонт — к концу мая.

Ранее в Казани под тяжестью снега рухнула крыша хостела.