Под тяжестью снега в Казани рухнула крыша хостела

В Казани крыша хостела обрушилась из-за снега. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в хостеле на Товарищеской улице. Жильцы неоднократно обращались к коммунальщикам с просьбой очистить сугробы и сосульки, однако никто не приезжал.

В результате кровля здания рухнула. По словам очевидцев, от удара со стен посыпались кирпичи. Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало, однако на фото с места случившегося видно, что на место прибыл, предположительно, реанимобиль. Возле здания столпились люди.

До этого в Нижегородской области из-за тяжести снега обрушилась кровля многоквартирного дома. Теперь там проводится демонтаж и расчистка территории. По словам местных жителей, никто не пострадал во время обрушения по чистой случайности.

Ранее в Подольске под тяжестью снега рухнули крыши склада и магазина.