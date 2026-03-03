Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

На МКАД затруднено движение из-за загоревшихся «Газели» и «Жигулей»

112: «Жигули» и «Газель» загорелись в результате аварии на МКАД
Telegram-канал 112

Две машины загорелись в результате ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Авария произошла на 7-м км кольцевой дороги. Огонь охватил «Газель» и «Жигули», на место прибыли сотрудники МЧС России.

«В настоящее время движение на трассе затруднено», — говорится в материале.

Утром 3 марта журналисты РЕН ТВ сообщили, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Огонь возник в моторном отсеке, прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно устранили возгорание. При этом на заднем сиденье машины был обнаружен мужчина без сознания. Медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но спасти его не удалось.

28 февраля в деревне Поддубки в Московской области произошел пожар на автомобильной заправочной станции (АЗС). По данным Telegram-канала SHOT, пламя охватило автоцистерну — причиной послужил взрыв колеса у соседнего автомобиля. В результате двум мужчинам — водителю грузовика и кассиру АЗС — потребовалась госпитализация. Пострадавшие получили сильные ожоги, подчеркивалось в публикации.

Ранее в Москве сняли на видео загоревшуюся машину, из-за которой движение на МКАД было парализовано.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!