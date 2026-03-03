На МКАД затруднено движение из-за загоревшихся «Газели» и «Жигулей»

112: «Жигули» и «Газель» загорелись в результате аварии на МКАД

Две машины загорелись в результате ДТП на МКАД в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Авария произошла на 7-м км кольцевой дороги. Огонь охватил «Газель» и «Жигули», на место прибыли сотрудники МЧС России.

«В настоящее время движение на трассе затруднено», — говорится в материале.

Утром 3 марта журналисты РЕН ТВ сообщили, что на юго-западе Москвы загорелся автомобиль. Огонь возник в моторном отсеке, прибывшие на место сотрудники экстренных служб оперативно устранили возгорание. При этом на заднем сиденье машины был обнаружен мужчина без сознания. Медики пытались оказать пострадавшему необходимую помощь, но спасти его не удалось.

28 февраля в деревне Поддубки в Московской области произошел пожар на автомобильной заправочной станции (АЗС). По данным Telegram-канала SHOT, пламя охватило автоцистерну — причиной послужил взрыв колеса у соседнего автомобиля. В результате двум мужчинам — водителю грузовика и кассиру АЗС — потребовалась госпитализация. Пострадавшие получили сильные ожоги, подчеркивалось в публикации.

Ранее в Москве сняли на видео загоревшуюся машину, из-за которой движение на МКАД было парализовано.