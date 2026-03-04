Размер шрифта
Выбранное россиянами слово года оказалось запрещено в сочинении на ЕГЭ

Профессор Козловская: жаргонное слово кринж нельзя писать в сочинениях на ЕГЭ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Признанный в России словом года «кринж» и его производные нельзя употреблять в сочинении на ЕГЭ по русскому языку, как и другие жаргонизмы. Об этом ТАСС заявила завкафедрой русского языка РГПУ им. Герцена Наталия Козловская.

По ее словам, на экзамене недопустимо использование слов, которые в словарях снабжены пометкой «жарг.» — то есть жаргонной лексики.

В любом случае, считает Козловская, это ограничение не должно создать проблем выпускникам. Она поделилась, что более чем за 10 лет после первой фиксации слова «кринж» в русской речи ни разу не сталкивалась с ним в сочинениях на ЕГЭ.

«Мне даже трудно придумать проблемный вопрос, с которым это слово может соотноситься», — признала профессор.

Козловская напомнила, что онлайн-сервис Института лингвистических исследований РАН определяет «кринж» как «то, что вызывает чувство отвращения или стыда». По ее словам, это одно из слов, которое привлекло внимание многих исследователей как иностранное заимствование, необычайно быстро прижившееся в русском языке и породившее массу производных.

В 2025 году россияне назвали его одним из главных слов года. При этом эксперты считают его одним из главных «мусорных» слов в разговорном русском языке.

Ранее слово «кринж» прозвучало в эфире федерального российского ТВ из-за Трампа.

 
