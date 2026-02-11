Россиянам напомнили об ужесточении наказания за пропаганду наркотиков с марта

С 1 марта 2026 года вступают в силу поправки в УК РФ — появляется статья, которая вводит уголовную ответственность за пропаганду в цифровой среде незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ, а также их потребления. Как будет работать нововведение, «Газете.Ru» рассказала Вероника Полякова, адвокат по уголовным делам, управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп».

«Ключевая особенность этой нормы — «административный порог». Уголовная ответственность наступает не сама по себе, а при сочетании условий. Например, первый сценарий: если человека дважды в течение одного года привлекли к административной ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков). Второй: на момент совершения административного правонарушения у него уже есть непогашенная или неснятая судимость за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (например, статьи 228, 228.1, 230 УК РФ)», — объяснила она.

Такое построение статьи усиливает ответственность прежде всего для рецидивистов — людей, уже осужденных за наркопреступления и продолжающих активность в интернете, связанную с пропагандой и формированием позитивного отношения к этой теме.

«Нужно учитывать и то, как применяется «предшествующая» административная статья 6.13 КоАП — без нее уголовный состав в первом сценарии не складывается. В реальной практике понятие «пропаганда» трактуется широко. Под риск подпадают не только прямые призывы. В поле внимания могут оказаться публикации, создающие впечатление безопасности или допустимости употребления; распространение сведений о способах изготовления, приобретения или скрытого употребления, даже если это подано как «просветительский» материал; использование в публичном пространстве визуальных маркеров наркотической культуры (аватары, фоны, символика); комментарии и репосты, которые помогают популяризации соответствующих тем», — поделилась адвокат.

Из-за этого любые публичные высказывания на подобные сюжеты требуют осторожности. Первое привлечение по 6.13 КоАП — уже зафиксированный эпизод. Если в течение года случится повтор, а у человека при этом есть судимость по наркосоставам, появляется основание для уголовного преследования.

«Процедура тоже определена заранее. Предварительное следствие по новой статье отнесено к компетенции следователей органов внутренних дел. Подсудность — районные суды. Для человека, который попадает в проверку, это означает ограниченное время на выстраивание защиты и риск того, что стандартные следственные действия будут проведены быстро. Поэтому квалифицированный защитник нужен как можно раньше, еще на этапе оформления административных материалов», — отметила эксперт.

Адвокат считает важным донести до широкого круга граждан, особенно молодежи: с 1 марта 2026 года меняются границы допустимого. Контент на такие темы теперь несет не только административные, но и уголовные риски для определенной категории лиц.

«Отдельно подчеркну отношение к первому протоколу по статье 6.13 КоАП. Его нельзя воспринимать как «просто штраф». Это сигнал, что формируется правовая база для следующего шага, если будет повтор. Консультация с адвокатом на этой стадии помогает выработать линию поведения, чтобы не допустить повторного привлечения и не создать условия для возбуждения уголовного дела», — считает Полякова.

Для лиц с непогашенной судимостью за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков требования еще жестче. Любые действия в интернете, связанные с этой тематикой, должны быть полностью исключены. Для них закон устанавливает повышенную ответственность.

«Введение статьи 230.3 УК РФ заметно меняет ситуацию в цифровой среде: появляется многоступенчатая конструкция, где административное наказание выступает как предупреждение, а уголовная ответственность наступает при систематичности нарушений у лиц, уже имеющих криминальный опыт в этой сфере. Гражданам здесь нужна осмотрительность, а правозащитникам и адвокатскому сообществу — готовность к делам, где важно понимать и материальный состав, и особенности доказывания в интернете», — резюмировала адвокат.

Ранее была названа сумма долга, при которой могут запретить выезд из страны.