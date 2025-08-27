На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Четырех журналистов оштрафовали в РФ за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал четырех журналистов, нарушивших закон об иноагентах
close
Depositphotos

Таганский районный суд Москвы привлек к административной ответственности четырех журналистов за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Речь идет об Андрее Аксенове (признан в РФ иностранным агентом), Павле Каныгине (признан в РФ иностранным агентом), Фиделе Агуманове (признан в РФ иностранным агентом) и Майкле Сиднее Наки (признан в РФ иностранным агентом).

«[Они] признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что каждого из журналистов обязали выплатить административный штраф в размере 45 тыс. рублей.

15 июля Савеловский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Государственной думы РФ Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей. Экс-парламентария признали виновным в производстве и распространении материалов иностранного агента.

До этого в нижнюю палату российского парламента внесли проект об ужесточении уголовной ответственности за нарушение законодательства, регулирующего порядок деятельности иностранных агентов на территории РФ. По словам депутата Василия Пискарева, документ предполагает ликвидацию «громоздкой конструкции двойной преюдиции» — когда иностранный агент может три раза нарушить закон, прежде чем его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее издание «Медуза» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) оштрафовали на 400 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах.

