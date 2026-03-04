Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Волгограде из-за обломков БПЛА эвакуировали школу

В Волгограде из-за возможных обломков беспилотника эвакуировали школу №117
Илья Питалев/РИА Новости

В Волгограде произошла эвакуация из школы №117 из-за обнаружения за территорией предметов, похожих на обломки беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по информационной политике администрации Волгограда.

По его словам, похожие на обломки дрона предметы были обнаружены рядом со входом за территорией школы №117 рядом со входом.

«Незамедлительно были вызваны сотрудники Росгвардии. По их рекомендации учащиеся школы были эвакуированы», — сказал председатель комитета.

3 марта губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на регион пострадали пять человек. У всех пяти пострадавших нет критических ранений, врачи оказывают им помощь.

В Среднеахтубинском районе дроны попали в три частных домовладения. В Ворошиловском районе Волгограда беспилотный летательный аппарат упал в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе областного центра беспилотник атаковал квартиру в многоквартирном доме на улице Батова.

Также стало известно, что в Волгограде для пострадавших при атаке беспилотников горожан открыт пункт временного размещения.

Ранее в Запорожской области ВСУ атаковали школу с 600 детьми.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!