Матвиенко выступила за отказ от «клеток» в судах

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что «клетки» в залах суда для обвиняемых в нетяжких преступлениях будут убраны быстрее. Об этом пишет РИА Новости.

Тему подняли во время обсуждения кандидатов на должности судей Верховного суда России. Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова вновь заявила, что использование таких ограждений для обвиняемых в нетяжких преступлениях является избыточной мерой.

Матвиенко поддержала эту позицию и отметила, что процесс замены металлических клеток и демонтажа стеклянных кабин уже идет, однако продвигается медленно. По ее словам, МВД пока не согласовывает законопроект из-за необходимости выделения значительного финансирования. Спикер Совфеда выразила уверенность, что работу над этой инициативой удастся продвинуть, поскольку считает ее правильной и необходимой.

Первый заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов заявлял, что Верховный суд готов поддержать отказ от использования клеток для обвиняемых в ненасильственных преступлениях. Он отметил, что судейское сообщество готово участвовать в подготовке соответствующего законопроекта.

Давыдов также допустил, что послабления могут распространиться и на некоторые категории тяжких преступлений, если они не связаны с насилием. Кроме того, он напомнил, что исторически практика использования ограждений в залах суда отсутствовала.

Об отказе от клеток говорил и председатель Верховного суда Игорь Краснов — в 2025 году, когда еще занимал пост генерального прокурора, — причем тоже с подачи Нарусовой. По его словам, «все стоит денег», но с заграждениями в залах суда, включая стеклянные «аквариумы», надо разбираться.

Ранее Путин провел совещание с судьями, где обсуждались вопросы судебной системы.