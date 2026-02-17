Психиатр объяснил, как понять, что близкий зависим от игр

Лудомания (зависимость от азартных игр) является настоящей болезнью, которую многие недооценивают. Как понять, что близкий человек зависим, в эфире Tsargrad.tv рассказал врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

«Первый тревожный звонок — долги, которые человек уже не может скрывать. И первая ошибка, которую делает семья, — закрывает эти денежные долги и делает вид, что зависимый на чувстве вины больше не повторит, верит в это. Это ошибка. Первое, что должны сделать родственники, — отвести за шиворот к специалисту», — сказал Шуров.

Он добавил, что лудомания поддается лечению, однако в этом процессе должна быть задействована вся семья, начиная от поддержки зависимого и содействия специалистам, заканчивая ограничениями в финансах.

В январе Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино. По данным «Ъ», если идею поддержат — это может приносить бюджету РФ 100 млрд рублей ежегодно. Букмекеры назвали инициативу позитивной, однако в Госдуме придерживаются другого мнения. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что легализация онлайн-казино может привести к разорению семей и личным трагедиям.

