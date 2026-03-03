Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

У некоторых россиян с апреля вырастут пенсии

В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в апреле
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Эта процедура проводится по отличному от страховых выплат графику, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Индексацию соцпенсий проводят ежегодно 1 апреля, привязывая их уровень к прожиточному минимуму пенсионера, отметил Говырин.

«Если совокупное материальное обеспечение пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе, применяется механизм социальной доплаты», — добавил депутат.

Индексация может быть проведена как на федеральном, так и на региональном уровне – это зависит от того, какое соотношение прожиточных минимумов пенсионера в отдельном субъекте и в стране в целом. Так, в этом году в России он составляет 16 288 рублей, заключил депутат.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в августе 2026 года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии до 470,28 рубля. Он пояснил, что такая сумма получается с учетом максимально возможного числа ИПК — 3, а во-вторых, текущей стоимости одного ИПК в 156,76 рубля.

Ранее были названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!