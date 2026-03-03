У некоторых россиян с апреля вырастут пенсии

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Эта процедура проводится по отличному от страховых выплат графику, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Индексацию соцпенсий проводят ежегодно 1 апреля, привязывая их уровень к прожиточному минимуму пенсионера, отметил Говырин.

«Если совокупное материальное обеспечение пенсионера оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера в его регионе, применяется механизм социальной доплаты», — добавил депутат.

Индексация может быть проведена как на федеральном, так и на региональном уровне – это зависит от того, какое соотношение прожиточных минимумов пенсионера в отдельном субъекте и в стране в целом. Так, в этом году в России он составляет 16 288 рублей, заключил депутат.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал «Газете.Ru», что в августе 2026 года работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии до 470,28 рубля. Он пояснил, что такая сумма получается с учетом максимально возможного числа ИПК — 3, а во-вторых, текущей стоимости одного ИПК в 156,76 рубля.

Ранее были названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию.