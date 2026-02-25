Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Госдуме напомнили о новом графике выплаты пенсий в марте

Депутат Говырин: ряду россиян в марте пенсии выплатят по измененному графику
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В марте для некоторых россиян изменится график начисления пенсионных выплат. Как напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, это связано с дополнительными выходными, приуроченными к празднику 8 Марта.

В этом году праздничная дата выпадает на воскресенье, также предусмотрен перенос выходных, которые продлятся с 7 по 9 марта. Таким образом, если выплата пенсии приходится на эти дни, то начисление произведут досрочно, пояснил депутат. Он напомнил, что доставка допускается не ранее, чем за три дня до установленной даты.

«Это касается прежде всего тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, потому что там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца», — отметил Говырин.

Россияне, которым пенсия приходит на банковскую карту, как правило, с дополнительными вопросами не сталкиваются. Что касается граждан, которым выплаты доставляет почтальон, то его визита в марте можно ожидать раньше на несколько дней. Уточнить графики можно в региональном отделении Соцфонда, заключил парламентарий.

До этого депутат Госдумы РФ Каплан Панеш рассказал, что в России есть шесть категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Так, в 2026 году вторую пенсию могут получать военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях.

Также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, инвалиды, получившие этот статус после военной травмы, и граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Ранее в ГД назвали средний размер социальных пенсий с 1 апреля.

 
Теперь вы знаете
На Дурова завели дело о терроризме. Как с Telegram и его основателем борются в России и других странах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!