Проживающего в Лондоне политика Андрея Сидельникова заочно приговорили к сроку

Бывшему руководителю «Либеральной России» Андрею Сидельникову (признан в РФ иностранным агентом) вынесли приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2023 года Сидельников во время трансляции на видеохостинге высказал утверждения о необходимости нападений беспилотников на избирательные участки, находящиеся на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей во время проведения выборов президента Российской Федерации.

В итоге суд заочно приговорил Сидельникова к шести годам колонии общего режима. Также политику запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце мая Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму. Согласно источникам ТАСС, в отношении политика было возбуждено дело после призыва на «Съезде народных депутатов», который организовал Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) собирать средства на закупку дронов, чтобы атаковать ими избирательные пункты во время президентских выборов 2024 года. 3 июня министерство внутренних дел РФ объявило Сидельникова в международный розыск по статье УК.

13 октября 2023 года экс-руководитель «Либеральной России» был внесен в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции РФ писало, что он открыто поддерживал украинские власти или распространял недостоверную информацию о деятельности России.

Ранее против актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили административное дело.