Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Проживающего в Лондоне политика Андрея Сидельникова заочно приговорили к сроку

Андрея Сидельникова заочно приговорили к шести годам за оправдание терроризма

close
Утро Февраля/YouTube

Бывшему руководителю «Либеральной России» Андрею Сидельникову (признан в РФ иностранным агентом) вынесли приговор по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2023 года Сидельников во время трансляции на видеохостинге высказал утверждения о необходимости нападений беспилотников на избирательные участки, находящиеся на территории Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей во время проведения выборов президента Российской Федерации.

В итоге суд заочно приговорил Сидельникова к шести годам колонии общего режима. Также политику запретили заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

В конце мая Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал его по делу о публичных призывах к терроризму. Согласно источникам ТАСС, в отношении политика было возбуждено дело после призыва на «Съезде народных депутатов», который организовал Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) собирать средства на закупку дронов, чтобы атаковать ими избирательные пункты во время президентских выборов 2024 года. 3 июня министерство внутренних дел РФ объявило Сидельникова в международный розыск по статье УК.

13 октября 2023 года экс-руководитель «Либеральной России» был внесен в реестр иностранных агентов. Министерство юстиции РФ писало, что он открыто поддерживал украинские власти или распространял недостоверную информацию о деятельности России.

Ранее против актера Семена Трескунова (признан в РФ иностранным агентом) возбудили административное дело.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами