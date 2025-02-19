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На бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева завели уголовное дело

Против экс-депутата ГД Пономарева возбудили дело о насильственном захвате власти
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Владимир Федоренко/РИА Новости

На бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) завели уголовное дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Основанием стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

По данным ФСБ, с 2022 по 2024 год члены съезда провели семь сессий. В заседаниях участвовали более 60 делегатов — бывших российских парламентариев, которые приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

В сентябре 2024 года Пономарева заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии и оправдание терроризма. Суд установил, что в марте 2022 года экс-парламентарий принял участие в качестве гостя в передаче, публично сообщил ложную информацию об использовании российских Вооруженных сил, а также в эфире занимался оправданием террористической деятельности.

Ранее проживающего в Лондоне политика Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к сроку.

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