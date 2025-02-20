Суд оставил без изменений приговор экс-депутату Пономареву

Апелляционный военный суд признал законным 10-летний приговор бывшему депутату Государственной думы Илье Пономареву (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения», — огласил судья.

В сентябре прошлого года политика заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. Причиной стало его участие в передаче в марте 2022 года, где он публично распространил ложную информацию о применении российских вооруженных сил, а также оправдывал террористическую деятельность.

19 февраля на Пономарева завели новое уголовное дело. Причиной стало учреждение Пономаревым в ноябре 2022 года политического движения «Съезд народных депутатов», деятельность которого признали нежелательной на территории России. В ведомстве отметили, что целью съезда был насильственный захват власти и изменение конституционного строя.

В ФСБ также рассказали, что с 2022 по 2024 год члены съезда провели семь сессий. В заседаниях участвовали более 60 делегатов — бывших российских парламентариев, которые приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов.

Ранее у соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева провели обыски.