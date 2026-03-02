Синоптик ответил, когда в Москве окончательно наступит весна

Окончательная весна и устойчивое потепление в Москве и Московской области ожидаются не раньше второй половины марта. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, пик мартовского тепла пройден. В воскресенье, 1 числа, температура воздуха в столице поднялась до +4,9°C, однако, в ближайшие дни ожидается похолодание.

«Таких высоких значений уже не будет. В ближайшие дни, сегодня и завтра, это 1–3°C тепла в дневные часы, а в среду нас ждет провал небольшой вниз, ниже нулевой отметки. Растаявший днем снег начнет замерзать ночью, превратив дороги и тротуары в каток», — отметил Шувалов.

Синоптик добавил, что текущая оттепель стала контрастной на фоне аномально холодного февраля, в течение которого выпало много снега. Он уточнил, что за последний день февраля и в первый день марта снежный покров в Москве сократился почти на четверть: с 72 до 54 см.

Синоптик Михаил Леус до этого сообщил, что первый день календарной весны в Москве оказался самым теплым с начала года. По его данным, к полудню температура в городе превышала климатическую норму на 4–5°C. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +4,5°C.

Леус также отметил, что на метеостанциях Подмосковья в полдень фиксировались значения от +1,8°C в Шаховской до +4,6°C в Коломне и Зарайске.

Ранее синоптик рассказал, в какой регион России раньше всего придет весна.