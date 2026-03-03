Размер шрифта
Общество

Усиление мороза спрогнозировали синоптики в ночь на 4 марта

Гидрометцентр: в ночь на 4 марта мороз в Москве может окрепнуть до -10℃
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 4 марта в Москве местами прогнозируется усиление мороза до -10℃. Об этом, сославшись на последние прогностические данные, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью на фоне ожидаемого местами небольшого снега температура воздуха в столице составит 4-6 градусов ниже нуля, местами до минус 10 градусов», — отметил собеседник агентства. О

В Подмосковье ночью морозы могут достигать -12℃, а днем в среду ожидается от 2℃ до 7℃ мороза.

Также в среду прогнозируются осадки в виде снега, а местами возможно отложение мокрого снега. Такую переменчивую погоду в столичном регионе обеспечивает серия северо-западных циклонов, добавили в Гидрометцентре.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 8 марта в Москве появится солнце, но будет морозно — от -1°C до -6°C.

Окончательная весна и устойчивое потепление в столице и области ожидаются не раньше второй половины марта, отметил синоптик.

Ранее россиянам раскрыли, когда начнется сезон цветения и пыльцы.

 
