Разработчик компьютерной игры World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии

Белорусская компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России. Об этом сообщило издание о событиях в IT-сфере dev.by.

«Wargaming продал бизнес в Беларуси и России. Новый владелец белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» теперь Малик Хатажаев», — говорится в сообщении.

Как пишет интернет-ресурс, компания Wargaming со штаб-квартирой на Кипре передала другому лицу право на владение своего бизнеса в этих двух странах 1 июля.

Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии в начале апреля. Тогда компания признала, что на фоне принятых решений ожидает существенные убытки.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что с российского рынка игр могут уйти крупные игроки, речь о Plarium и Game Insight, которые, возможно, вывезут из России часть сотрудников. По информации источников, наиболее весомых работников в компании хотят вывезти в головные офисы в Израиле и Литве. Остальной персонал, вероятно, уволят.