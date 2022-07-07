Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новая игра по «Ведьмаку» оказалась недоступна в России 19:07
Журналист Fox News Карлсон призвал к импичменту Байдену из-за продажи нефти Китаю 19:06
Эксперт поделился военной техникой, которая поможет уснуть за 10 секунд 19:02
В Нигерии освободили 77 человек из подвала церкви, где они ожидали Второго... 18:59
В НХЛ заявили о неопределенности с вопросом возвращения российских игроков 18:59
Путин назвал выпуск «Москвичей» непростой задачей 18:58
Минфин Эстонии: в стране рост цен на энергоресурсы в 2 раза выше, чем... 18:52
В Сыктывкаре задержали 12-летнего школьника, справившего нужду в Вечный огонь 18:45
РФС подтвердил выступление «Би 2» на церемонии закрытия Суперкубка России 18:41
Городские службы Москвы ликвидируют последствия непогоды, есть поваленные деревья 18:40
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Разработчик компьютерной игры World of Tanks продал свой бизнес в России и Белоруссии

close
100%
World of Tanks

Белорусская компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России. Об этом сообщило издание о событиях в IT-сфере dev.by.

«Wargaming продал бизнес в Беларуси и России. Новый владелец белорусского СООО «Гейм стрим» и российского ООО «Леста» теперь Малик Хатажаев», — говорится в сообщении.

Как пишет интернет-ресурс, компания Wargaming со штаб-квартирой на Кипре передала другому лицу право на владение своего бизнеса в этих двух странах 1 июля.

Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии в начале апреля. Тогда компания признала, что на фоне принятых решений ожидает существенные убытки.

В середине июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что с российского рынка игр могут уйти крупные игроки, речь о Plarium и Game Insight, которые, возможно, вывезут из России часть сотрудников. По информации источников, наиболее весомых работников в компании хотят вывезти в головные офисы в Израиле и Литве. Остальной персонал, вероятно, уволят.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть