Обвиняемому в коррупции экс-замглавы саратовского кабмина разрешили покинуть дом

Волжский районный суд Саратова принял решение смягчить меру пресечения бывшему заместителю председателя правительства региона Павлу Мигачеву, обвиняемому по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, чиновнику заменили домашний арест на запрет определенных действий, удовлетворив ходатайство следователя.

Расследование дела Мигачева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ), было начато в апреле 2025 года. В мае бывшего чиновника отправили под домашний арест.

По данным следствия, в 2021 году Мигачев, будучи министром строительства и ЖКХ Саратовской области, поручил своим подчиненным под видом субсидирования госслужащих выдать трем работникам регионального управления Росреестра более 4,5 млн рублей якобы на приобретение жилья.

Мигачев пробыл на посту главы минстроя и ЖКХ Саратовской области с 2019 по 2022 годы, после чего ушел на повышение — стал заместителем главы областного правительства. В конце 2023 года спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на провал реализации нескольких важных проектов в регионе, после чего Мигачев лишился поста.

По статье о злоупотреблении полномочиями в Саратовской области также будут судить бывшего главу Энгельсского района Дмитрия Тепина: следствие считает, что он обеспечил победу конкретных подрядчиков в 16 аукционах на дорожный ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

