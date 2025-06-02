В Саратовской области экс-чиновника обвинили в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет России обвинил бывшего главу Энгельсского района Саратовской области Дмитрия Тепина в злоупотреблении полномочиями при ремонте дорог. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 год бывший глава района организовал 16 аукционов на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Тепин заранее продумал ограниченные критерии, в результате чего определенная компания получила преимущество, отметили в СК.

«В результате были заключены муниципальные контракты на сумму свыше 599 млн рублей, и работы фактически выполняла указанная дорожная организация. Впоследствии подрядчик ненадлежащим образом исполнял обязательства, что привело к расторжению контрактов», — говорится в сообщении.

В СК добавили, что действия бывшего главы Энгельсского района привели к недобросовестному исполнению дорожных работ и ограничили возможности подрядчиков.

26 мая экс-руководитель Кайтакского района Дагестана был арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей. По словам руководителя пресс-службы Заремы Мамаевой, речь идет об Алиме Темирбулатове.

Ранее в Бурятии задержали экс-главу района, который заставлял подчиненных оплачивать ЖКУ.