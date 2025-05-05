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Экс-главу минстроя российского региона посадили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест экс-главу минстроя Саратовской области Мигачева
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Суд в Саратове посадил под домашний арест бывшего главу министерства строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева, которого обвиняют в превышении полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил региональный Следственный комитет РФ.

«Предъявлено обвинение бывшему министру строительства и ЖКХ региона в злоупотреблении должностными полномочиями. <...> По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021 году Мигачев незаконно выплатил субсидии на общую сумму свыше 4 млн рублей трем чиновникам Росреестра. На выплаты сотрудники ведомства купили квартиры в Саратове. Отмечается, что экс-министр имел в случившемся «личную заинтересованность».

Обвиняемый пробудет под арестом до 13 июня.

До этого сообщалось, что бывшего заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края будут судить за то, что он назначил себе личного водителя, хотя не имел на это права.

Ранее стало известно, что гендиректора компании «Креатив» заподозрили в хищении на гособоронзаказе.

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