Глава СК предложил лишать гражданства за любое тяжкое преступление

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление. Его слова передает ТАСС.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

В конце января правительственная комиссия одобрила введение запрета на получение иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Кроме того, комиссия одобрила еще один законопроект, согласно которому иностранцы будут обязаны приносить справку о наличии или отсутствии судимости при подаче документов в миграционную службу МВД.

В феврале жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозу безопасности РФ.

Ранее экс-сотрудница МВД помогла 60 мигрантам получить паспорта РФ и попала под суд.