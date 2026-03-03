Размер шрифта
Глава СК предложил лишать гражданства за любое тяжкое преступление

Бастрыкин предложил лишать гражданства РФ за любое тяжкое преступление
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое преступление. Его слова передает ТАСС.

«Мы предлагаем существенно расширить диапазон данного перечня, включив в него совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — сказал он на расширенном заседании коллегии ведомства.

В конце января правительственная комиссия одобрила введение запрета на получение иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

Кроме того, комиссия одобрила еще один законопроект, согласно которому иностранцы будут обязаны приносить справку о наличии или отсутствии судимости при подаче документов в миграционную службу МВД.

В феврале жителя Кемерово лишили российского гражданства за угрозу безопасности РФ.

Ранее экс-сотрудница МВД помогла 60 мигрантам получить паспорта РФ и попала под суд.

 
