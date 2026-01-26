Размер шрифта
Общество

Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство и ВНЖ

ТАСС: иностранцам с судимостью перестанут выдавать гражданство России и ВНЖ
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Правительственная комиссия одобрила введение запрета на получение иностранцами с неснятой или непогашенной судимостью российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы заседания комиссии.

Речь идет об изменениях в закон «О гражданстве РФ». Отмечается, что выявленная впоследствии неснятая или непогашенная судимость может послужить основанием для отмены решения о выдаче гражданства, ВНЖ или РВП.

При этом граждане, получившие документы до вступления закона в силу, не попадут под влияние инициативы.

Кроме того, комиссия одобрила еще один законопроект, согласно которому иностранцы будут обязаны приносить справку о наличии или отсутствии судимости при подаче документов в миграционную службу МВД. Выдавать такую справку должен компетентный орган другого государства не ранее чем за три месяца до подачи заявления в России.

В июле глава РФ Владимир Путин подписал закон, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. В их числе: сексуальное насилие, публичные призывы к терроризму, тайное сотрудничество с иностранными государствами или организациями в ущерб безопасности РФ, содействие в исполнении решений международных структур без участия России, а также помощь противникам страны.

Ранее в Госдуму внесли три законопроекта о контроле за здоровьем мигрантов.
 
