В АТОР раскрыли динамику по вывозу россиян с Ближнего Востока на фоне конфликта

АТОР: около 1,5 тыс. российских туристов вывезены с Ближнего Востока
Примерно 1,5 тысячи туристов из России вывезены с Ближнего Востока, еще две тысячи смогут вернуться домой 3 марта. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор Space Travel Артур Мурадян.

«Сегодня, наверное, около 2 тыс. вывезут, если все рейсы состоятся», — сказал он.

2 марта стало известно, что из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого генконсульство России в Дубае в своем Telegram-канале предупредило россиян о мошенниках, предлагающих якобы выезд из ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.

 
