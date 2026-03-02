Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Минтрансе РФ заявили, что перевозчики готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток

Минтранс: авиакомпании готовятся к возобновлению рейсов в ближневосточные страны
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

В ведомстве по поручению главы Андрея Никитина прошло совещания по поводу ситуации с перелетами из региона в Россию.

«Поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. Особое внимание уделили ценовой политике», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба правительства Дубая сообщила, что аэропорты города возобновят работу вечером 2 марта, будет обслужено небольшое количество рейсов. При этом власти рекомендовали пассажирам не приезжать в воздушные гавани, если они не получили прямого уведомления от своей авиакомпании с подтвержденным временем вылета.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!