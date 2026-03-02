В Минтрансе РФ заявили, что перевозчики готовятся к возобновлению рейсов на Ближний Восток

Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ.

В ведомстве по поручению главы Андрея Никитина прошло совещания по поводу ситуации с перелетами из региона в Россию.

«Поручено заранее сформировать планы по наращиванию провозных емкостей и предусмотреть выполнение дополнительных рейсов. Особое внимание уделили ценовой политике», — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба правительства Дубая сообщила, что аэропорты города возобновят работу вечером 2 марта, будет обслужено небольшое количество рейсов. При этом власти рекомендовали пассажирам не приезжать в воздушные гавани, если они не получили прямого уведомления от своей авиакомпании с подтвержденным временем вылета.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия воздушного пространства в ОАЭ застряли 50 тыс. россиян. Многие из них столкнулись с проблемами: им приходится самим искать и оплачивать жилье, так как авиакомпании не помогают с размещением. Те, кто запланировал отпуск в ОАЭ, но еще не вылетел в страну, теперь пытаются отменить туры, но туроператоры заставляют их выплачивать огромные штрафы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее отелям Дубая предписали оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен авиарейсов.