Синоптик рассказал, каким будет начало весны в Москве

Синоптик Тишковец: весна в Москве начнется с оттепели и дождей, потеплеет до +4

Март в Москве начнется с дождей и оттепели, температура воздуха составит +4°C. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Тишковец отметил, что в последний день зимы в Москве пройдут осадки: ночью снег и мокрый снег, утром – ледяной дождь. Днем потеплеет до +1°C...+3°C.

«Весна начнется с оттепели и дождей. Температура воздуха в течение суток будет выше нулевой отметки и термометры покажут от +2°C до +4°C», — сказал он.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидается плюсовая температура воздуха.

Днем ожидается от 0 до -2°C, в центре возможна оттепель до +1°C, добавила она. Дневная температура в воскресенье в столице будет составлять от -4 до +1°C. В понедельник, 2 марта, даже ночью прогнозируется от 0 до -5°C, днем — до +3 °C.

