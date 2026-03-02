Появилась информация о состоянии техперсонала RT после взрыва возле офиса в Иране

Техперсонал RT не пострадал в результате взрыва возле офиса канала в Тегеране

Технический персонал RT не пострадал в результате взрыва неподалеку от офиса телеканала в Тегеране. Об этом рассказал корреспондент Акиль Адель.

«К счастью, технический персонал RT не пострадал и находится в полном порядке. Однако офис, по всей видимости, сейчас непригоден для работы», — уточнил журналист.

При этом, по его словам, вся столица Ирана находится под огнем Израиля и США.

2 марта официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова призвала организации по защите журналистов «проснуться» и сделать хоть какие-то заявления в связи повреждением офиса телеканала RT в исламской республике.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Тегеране пострадало здание управления скорой помощи.