В Госдуме рассказали, как война США и Ирана повлияет на переговоры по Украине

Депутат Чепа: война США в Иране подрывает доверие к переговорам по Украине
Nacho Doce/Reuters

Начатая Соединенными Штатами военная операция в Иране не только с технической точки зрения затрудняет будущие трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию, но и поднимает вопросы доверия позиции Вашингтона. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Технические моменты относительно будущего места встречи или понижение интереса к украинской тематике вполне понятны. Однако более важно осознавать, что операция США в Иране поднимает вопросы доверия. Мы находимся в стадии подготовки соглашения, которое бы действительно дало фундамент дальнейшему решению всех возникающих вопросов. При этом за спиной у нас восемь лет попыток согласовать Минские соглашения и срыв договоренностей в 2022 году. Вопрос доверия для нас сейчас очень важен», — сказал депутат.

По его мнению, еще во время переговоров между США и Ираном шла определенная игра, которая сейчас «поднимает вопросы доверия» в контексте переговоров по украинскому вопросу.

«О каких международных договоренностях может идти речь, какое может быть доверие, когда абсолютно понятно, что шла определенная игра. Лично у меня ожидания относительно продуктивности будущих встреч в формате США-Россия-Украина сильно поубавились», — заключил Чепа.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку трехсторонней США-Украина-Россия встречи 5-6 марта. По его словам, из-за боевых действий пока нет подтверждения, что она состоится именно в Абу-Даби, в качестве альтернативных площадок рассматриваются Турция и Швейцария.

Ранее президент Литвы призвал не отвлекаться от Украины из-за войны в Иране.

 
