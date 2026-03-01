Жители Люберец обратятся к Путину из-за залитого фекалиями подвала

Подвал одного из жилых домов подмосковных Люберец несколько недель залит нечистотами из-за неправильно спроектированной системы канализации. Один из жителей дома Александр рассказал «Газете.Ru», что местные жители записали видеообращение к местным и региональным властям, а также прокуратуре с просьбой решить проблему, поскольку управляющая компания лишь «кормит их обещаниями».

«Мы, жители дома 31 по улице Льва Толстого в городе Люберцы, проживающие здесь с 1996 года. 13 февраля подвал нашего дома залило фекалиями со всего района из-за неправильно спроектированной системы канализации. Едкие испарения проникли в подъезд и дошли до верхних этажей. Дети и пожилые боятся выходить из квартир, жалуются на кашель и резь в глазах. Мы обращаемся к губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву, к главе администрации округа Владимиру Михайловичу Волкову и главному прокурору города Люберцы Дмитрию Александровичу Девятко. Колодцы нашего дома находятся ниже уровня главной магистрали, из-за чего каждые пять месяцев наш дом заливает сточными водами. Все предшествующие и нынешние руководители кормили нас обещаниями, но так и не помогли. Просим вас повлиять на ситуацию и переделать инженерную систему дома. Мы хотим жить, а не плавать в фекалиях», — говорится в обращении жителей, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

Мужчина уточнил, что проблема затоплений существует уже порядка 30 лет — стоки со всего района поднимаются в подвал их дома каждые полгода. При этом управляющая компания обещала все исправить еще 10 лет назад, однако работы до сих пор откладываются.

«Подрядчики, нанятые УК, признали, что выходы в колодцы спроектированы неправильно: они находятся ниже главной магистрали. В окружающих домах копятся засоры, и фекалии из главной магистрали поднимаются к нам, затапливая наши колодцы и заполняя подвал. Тогда колодцы приподняли, но с выходами ничего не сделали, поэтому ситуация осталась прежней. Специалисты водоканала ранее признали, что была допущена ошибка в проектировании, но сейчас их администрация это отрицает. Еще в 2024 году обещали исправить отмостку, но работы откладываются и по сей день. На сегодня сточные воды все еще выше допустимых уровней в двух подъездах из трех. УК дали еще неделю на устранение проблемы», — добавил он.

По словам Александра, после резонанса в СМИ администрация провела встречи с ответственными лицами, однако позднее представитель управления ЖКХ вновь рекомендовал жильцам самостоятельно заняться решением вопроса.

«Пообещали все исправить, однако спустя неделю замначальника управления ЖКХ Евгений Гаврилов порекомендовал жильцам самостоятельно вызывать ассенизаторскую машину, а также «не подтираться влажной туалетной бумагой». То же посоветовал главный инженер «Люберецкого водоканала». Жильцы записали обращение и намерены дойти до президента», — подчеркнул он.

О проблеме нечистот в подвале жилого дома в Люберцах «Газета.Ru» писала 19 февраля. Тогда жители сообщили, что по этажам распространяется запах сырости, из-за которого кашляют дети. Жильцы уточняли, что неоднократно обращались в управляющую компанию, но там лишь открыли дверь в подвал — чтобы он сам «просох» при минусовой температуре.

