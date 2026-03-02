Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне

РИА: бизнесмен Джабраилов будет похоронен в родовом селе Новые Атаги в Чечне
Илья Питалев/РИА Новости

Тело бизнесмена и мецената Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник, 3 марта, он будет похоронен в родовом селе Новые Атаги. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к семье экс-сенатора.

«Тело Умара Джабраилова доставят в Чечню завтра утром, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — заявил собеседник агентства.

2 марта Умара Джабраилова нашли без признаков жизни в апартаментах на Тверской улице. Бизнесмена госпитализировали в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли. По данным источника РИА Новости, на теле бизнесмена обнаружили огнестрельное ранение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возможной причиной самоубийства Джабраилова могли стать финансовые проблемы. По данным Telegram-канала Mash, бизнесмен мог оставить 1,5 млрд рублей долгов.

Ранее фотографию покончившего с собой Джабраилова нашли в файлах Эпштейна.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!