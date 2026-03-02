Бизнесмена Джабраилова похоронят в родовом селе в Чечне

РИА: бизнесмен Джабраилов будет похоронен в родовом селе Новые Атаги в Чечне

Тело бизнесмена и мецената Умара Джабраилова доставят в Чечню во вторник, 3 марта, он будет похоронен в родовом селе Новые Атаги. Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к семье экс-сенатора.

«Тело Умара Джабраилова доставят в Чечню завтра утром, похороны пройдут в родовом селе Новые Атаги», — заявил собеседник агентства.

2 марта Умара Джабраилова нашли без признаков жизни в апартаментах на Тверской улице. Бизнесмена госпитализировали в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли. По данным источника РИА Новости, на теле бизнесмена обнаружили огнестрельное ранение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, возможной причиной самоубийства Джабраилова могли стать финансовые проблемы. По данным Telegram-канала Mash, бизнесмен мог оставить 1,5 млрд рублей долгов.

Ранее фотографию покончившего с собой Джабраилова нашли в файлах Эпштейна.