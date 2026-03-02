Размер шрифта
Названа возможная причина самоубийства экс-сенатора Джабарилова

ТАСС: причиной самоубийства Джабраилова могли стать финансовые проблемы
Евгений Биятов/РИА Новости

Причиной суицида предпринимателя и бывшего сенатора Умара Джабраилова могли стать финансовые проблемы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник среди правоохранителей.

«В последнее время у Джабраилова были финансовые проблемы, которые и могли стать причиной его самоубийства», — сказали журналистам.

2 марта Джабраилова нашли без сознания в Москве. Бизнесмена госпитализировали как неизвестного в тяжелом состоянии, его опознали только подоспевшие охранники. По данным Telegram-канала Baza, раненного Джабраилова обнаружили в жилом комплексе «Vesper Tverskaya» (по другим данным — в гостинице). В больницу его доставили около 3 часов ночи, реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился в Грозном 28 июня 1958 года. В 1997 года он стал топ-менеджером группы компаний «Плаза», управлявшей торговыми центрами в России – «Охотным Рядом» и «Смоленским пассажем», а также жилым комплексом «Кунцево», гостиницей «Россия» и др. В 2004–2009 годах бизнесмен занимал кресло сенатора от Чеченской республики.

Ранее Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди.

 
