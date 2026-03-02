Размер шрифта
Общество

Незадолго до суицида экс-сенатор Джабраилов засветился в файлах Эпштейна

SHOT: в файлах Эпштейна нашли фото Умара Джабраилова, покончившего с собой
Евгений Биятов/РИА Новости

Незадолго до суицида бизнесмен и бывший сенатор Умар Джабраилов засветился в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, в архивных документах нашли фотографию Джабраилова во время занятий каратэ. Предположительно, его сфотографировали в начале 90-х годов.

Также, как стало известно SHOT, в мае 2001 года пособница Эпштейна Гислейн Максвелл получила от Джабраилова дружеское письмо. В нем бизнесмен писал, что хочет «побыть с ней два дня и позаботиться». Позже Джабраилов подтвердил, что знаком и с Гислейн, и с Эпштейном. По данным SHOT, он признался, что отдыхал в общих компаниях с финансистом и дружил с его любовницей.

Гислейн была осуждена за поиск несовершеннолетних для секс-вечеринок Эпштейна. Сам финансист обвинен в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле.

О смерти Умара Джабраилова стало известно 2 марта. Как сообщил Telegeram-канал Mash, его нашли без признаков жизни в гостинице на Тверской улице. Бизнесмен был в тяжелом состоянии, реанимационные действия не помогли.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина был найден с огнестрельным ранением в квартире в Москве, скончался он в больнице.

Ранее Умар Джабраилов рассказал о дружбе с Пи Дидди.

 
