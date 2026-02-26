«Радиостанция Судного дня» передала новое загадочное слово

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «жужжалка», передала очередное загадочное сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает работу станции.

«НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932», — прозвучало в эфире в 12:32 мск.

Похожее слово радиостанция выдала 22 мая 2025 года — тогда в эфире прозвучало «хрюкостяг».

В прошлом году британский таблоид Express писал, что сообщения «Радиостанции Судного дня» вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что передачи УВБ-76 чаще всего фиксируются в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».