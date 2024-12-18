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«Радиостанция Судного дня» транслирует Shaman и «Лебединое озеро»

Baza: «Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать

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Andrei_Diachenko/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать, либо через нее передали послание с помощью трансляции музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, в эфире радиостанции играла песня исполнителя Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) «Я — русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР.

«Вероятно, это взлом. Впрочем, пользователи предположили, что это сигнал «кому надо» для очередных ударов «Орешником», — говорится в сообщении.

До этого «Радиостанция Судного дня» выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Первыми в эфире прозвучали странные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В течение дня были выданы не менее загадочные фразы, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в эфире, стало «бродощёлк».

УВБ-76 работает круглосуточно, хотя 99,99% времени ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». Поэтому данную радиостанцию часто называют The Buzzer («Жужжалка»). Есть версии, что УВБ-76 является одним из элементов системы «Периметр» — комплекса автоматизированного запуска ядерных ракет в случае войны или каналом для трансляции секретных сообщений.

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