«Обычные российские контрабандисты». Кого приговорили к пожизненному за теракт на Крымском мосту

Фигурантов дела о теракте на Крымском мосту в 2022-м приговорили к пожизненному

В Ростове-на-Дону суд огласил приговор восьмерым фигурантам дела о теракте на Крымском мосту. Фермер, дальнобойщики и бизнесмены получили пожизненные сроки. Они не признали вину, утверждая, что их использовали втемную. Защита намерена обжаловать приговор. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Пожизненное и семь миллиардов

Решением Южного окружного военного суда Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Владимир Злоба, Александр Былин, Олег Антипов, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян получили пожизненные сроки.

Как установил суд, с 3 марта по 2 августа 2022 года все восемь фигурантов вошли в состав организованной преступной группы и стали готовить теракт на Крымском мосту.

«В результате спланированных действий членов организованной группы 8 октября 2022 года в момент прохождения заданной точки маршрута на Крымском мосту СВУ было приведено в действие»,

— зачитал судья.

Из-за взрыва обрушилось три пролета моста и загорелись семь цистерн проходившего рядом поезда. Погибли пять человек, в том числе водитель фуры Махир Юсупов, которого злоумышленники использовали втемную.

Восстановление моста заняло несколько месяцев и обошлось России почти в 7 млрд руб.

Суд признал всех фигурантов виновными в теракте и незаконном обороте взрывчатки, а Соломко и Терчаняна также в контрабанде взрывных устройств. Часть срока они будут отбывать в тюрьме.

«По искам потерпевших в счет возмещения материального ущерба и морального вреда с подсудимых в солидарном порядке взыскано более семи миллиардов рублей», — добавили в суде.

Никто из подсудимых вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Бизнесмены, фермер, дальнобойщик

По версии следствия, более 20 тонн взрывчатки, упакованной в рулоны строительной полиэтиленовой пленки, в начале августа 2022 года были отправлены из Одессы в болгарский город Русе. Оттуда груз перевезли в грузинский Поти, а затем в столицу Армении — Ереван. В Армении он был растаможен, при этом в сопроводительных документах поменяли названия фирм — отправителя и получателя.

6 октября взрывчатка уже была на оптовой базе в Армавире. Названия фирм, отправлявших и получавших груз, снова были изменены. В Краснодарском крае пленку перегрузили в фуру гражданина России Махира Юсубова, который и поехал в Симферополь.

Подозреваемые были задержаны всего через несколько дней после теракта — ими оказались мелкие бизнесмены, дальнобойщик и фермер. Еще до ареста все они сотрудничали со следствием и добровольно приезжали на допросы, отмечал адвокат Павел Саяпин, бывший защитник фермера Романа Соломко.

Его подзащитный даже снимал гостиницу возле Управления ФСБ России по республике Крым. Правда, сотрудничество с органами никому не помогло.

Так, Соломко и Злоба, которые рассказали своим знакомым о правилах растаможки груза, по версии спецслужб, занимались фальсификацией документов.

Гражданин Армении Артур Терчанян, перевозивший рулоны на одном из последних отрезков маршрута, как уверяет следствие, действовал по заранее разработанному плану вместе с другими членами организованной группы.

При этом, после того, как Терчанян довез и выгрузил замаскированную взрывчатку, он не пытался скрыться, а ждал новый заказ и навещал родственников.

«Это надо быть дураком, знать, что ты такой груз перевез, и ждать»,

— поражался решению СКР экс-адвокат Терчаняна Гиви Бекаури.

Георгий Азатьян попал за решетку за то, что был совладельцем компании в Армавире, на склад которой привезли закамуфлированную бомбу. По версии следствия, принять груз его попросил младший брат Артем, который также был сегодня осужден.

Другие осужденные — также владельцы фирм, через которые прогоняется опасный груз. Так, Былин — гендиректор компании, занимающейся оптовой торговлей овощами и фруктами. По документам, она должна была получить груз. Антипов — генеральный директор и владелец ульяновского ООО «ТЭК-34», якобы отправитель груза. Тяжелых — индивидуальный предприниматель, занимался установкой антенн, торговал электронным оборудованием.

По словам адвокатов, никто из них не знал, что за товар к ним поступал. «Все было упаковано, в обертке, даже когда груз пересекал границу Армении и Грузии, рентген ничего не обнаружил. Возможно, мы не знаем какие-то результаты экспертиз, но как водитель должен был понять [что там взрывчатка], если настолько хорошо было упаковано», — поражался в разговоре с «Газетой.Ru» экс-адвокат Терчаняна Гиви Бекаури.

«Мы семь кругов ада прошли»

О том, что никто из исполнителей не знал, что перевозит, заявлял и глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого ФСБ называет организатором теракта.

В августе 2023 года в разговоре с украинским изданием The New Voice of Ukraine он рассказал, что СБУ рассчитала толщину слоя пленки, которая бы позволила крыть содержимое от таможенных сканеров. Кроме этого, команда Малюка разработала систему, которая помогла обойти устройства радиоэлектронной борьбы (они сбивают GPS-координаты на взрывных устройствах). После этого фура отправилась в Россию.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей!~ Россияне «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — говорил глава СБУ журналистам.

Малюк заочно арестован Басманным районным судом Москвы и объявлен в федеральный и международный розыск.