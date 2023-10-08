Годовщина теракта на Крымском мосту. Что известно, кто виноват

Год назад, 8 октября 2022 года в 6:07, на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова взорвалась фура, что вызвало разрушения автомобильной части моста и возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Москва назвала случившееся терактом, Киев — взял ответственность на себя. Мост отремонтировали за 4,5 месяца.

Утром 8 октября, в 06:07, на автомобильной части Крымского моста со стороны Тамани взорвалась фура. Взрыв вызвал воспламенение семи топливных цистерн железнодорожного состава, который шел в сторону Крыма. Частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Национальный антитеррористический комитет классифицировал случившееся как теракт.

Реакция в Москве и Киеве

В связи с инцидентом президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию. Следственный комитет возбудил уголовное дело (ч.2 ст. 205 УК РФ). Глава региона Сергей Аксенов заявил, что сроки восстановления движения по переправе будут ясны после тушения пожара.

Вместе с этим Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter указал, что

«все незаконное должно быть уничтожено, все украденное — возвращено Украине. <…> Крым, мост, начало».

Однако Служба безопасности Украины отказалась комментировать информацию в СМИ о причастности к взрыву на мосту. Лишь в июле 2023 года Киев в лице главы СБУ Василия Малюка признает, ведомство стоит за подрывом фуры на мосту.

Владимир Путин заявил, что Москва не оставит без ответа теракт на мосту. Вскоре начались удары по энергетической инфраструктуре в украинских городах, далеких от зоны боевых действий.

Кем были погибшие

9 октября стали известны личности погибших на Крымском мосту. Так, была раскрыта личности водителя взорвавшейся фуры. Им оказался Махир Юсубов – он направлялся из Армавира в Симферополь, куда должен был приехать утром 8 октября.

Во время взрыва за грузовиком ехал легковой автомобиль Cadillac. По данным Mash, в нем находились четверо: Глеб О., Зоя С., Сергей М., Эдуард Ч. Все они погибли. ТАСС сообщал, что среди погибших числится судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Отмечается, что 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя были супругами.

Известно, что они были известными в Петербурге гидами, а также вели небольшой семейный Youtube-канал «HedgehogTB» («ЕжикТВ»). Зрителям они рассказывали об императорской семье Романовых.

Маршрут установлен

В ходе встречи Путина и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина 9 октября стало известно, что подозреваемые в организации теракта установлены.

«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел взрыв, — это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики, лица, который участвовали в организации движения <...>. С помощью сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт», — сообщил Бастрыкин. По его словам, в подготовке помогали граждане зарубежных государств. Глава СК отметил, что первоначальные данные позволяли говорить о том, что взрыв организовали украинские спецслужбы. Путин с ним согласился.

Ремонт моста

Движение на мосту было возобновлено почти сразу, в день взрыва, но в реверсивном режиме: легковые автомобили проезжали по маршруту с полной процедурой осмотра. Грузовики и автобусы отправили на паромную переправу. Вечером того же дня перезапустили движение поездов по мосту. Для обеспечения населения Крыма был создан транспортный коридор через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

9 октября запустили движение автомашин по обеим полосам дорожного пролета в сторону Тамани. К 19 ноября были заменены все поврежденные пролеты автодорожной части моста в сторону Крыма. 5 декабря возобновили автомобильное движение по отремонтированной правой части моста. В этот же день стало известно, что по ней проехал Путин – в сети опубликовали видео президента за рулем Mercedes в компании вице-премьера Марата Хуснуллина. 22 февраля 2023 года, на полтора месяца раньше запланированного, мост полностью открыли для автомобильного движения.

Ход и раскрытие дела

Уже спустя 4 дня после теракта ФСБ сообщила о раскрытии преступления. По версии спецслужбы, заказчиком выступил начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Отмечалось, что он действовал через своего подчиненного под псевдонимом Иван Иванович, который предавал инструкции остальным участникам группы по телефону.

Взрывчатку для теракта привезли в порт Одессы в рулонах строительной полиэтиленовой пленки еще в июле 2022 года, отмечает ведомство. Общий вес груза на 22 паллетах по документам составил 22 770 кг. Предполагается, что большая его часть – взрывчатое вещество на основе гексогена.

2 августа по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A. груз отправили в болгарский город Русе. Оттуда — в грузинский Поти, а затем — в столицу Армении Ереван. Пока груз находился в Армении, часть документов, утверждает ФСБ, была подменена – поскольку далее отправителем выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем некое ООО «Лидер» из Москвы.

С 4 октября груз уехал из Грузии и через 2 дня оказался в Армавире (Краснодарский край). Там его загрузили в другую машину – Махира Юсубова, который и отправился в Симферополь.

На подъезде к мосту фуру проверили дважды – визуально груз осмотрел сотрудник ДПС, а затем содержимое просветили на досмотровом комплексе управления ведомственной охраны Минтранса. Кроме того, груз просвечивали и на предыдущих участках маршрута – в Армении и Грузии.

ФСБ и Следком сообщили, что в группу террористов входили 12 человек. Восьмерых удалось задержать, из них пятеро – россияне, три гражданина Украины и Армении. Уже 13 октября суд в Симферополе арестовал граждан Украины Романа Соломко и Владимира Злобу, граждан РФ Артема и Георгия Азатьяна, а также гражданина Армении Артура Терчаняна. Арестованные связаны с перевозкой или хранением взрывчатки, которая использовалась на мосту, отмечал «Коммерсантъ». 17 октября суд в Москве арестовал еще трех фигурантов дела о теракте: Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.

Суда по делу еще не было. Обвиняемым предъявлено обвинение в совершении теракта группой лиц – предусмотренное наказание – лишение свободы от 12 до 20 лет.

21 апреля 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу военной разведки Украины (ГУР МОУ) Буданова. Его обвиняют по части первой статьи 205.4 (организация террористического сообщества), части первой статьи 30 и пункту «а» части второй статьи 205 (террористический акт), части третьей статьи 222, части третьей статьи 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами).

Беспокойный мост

После теракта мост неоднократно подвергался атакам с украинской стороны. Организаторами выступают как СБУ, так и ВСУ. В ночь на 17 июля, когда Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных катера, начиненных взрывчаткой. Вновь была повреждена автомобильная часть моста. В результате теракта жертвами стали Наталья и Алексей Кулик, их 14-летняя дочь Ангелина получила тяжелые травмы.

Кроме того, украинская сторона регулярно пытается использовать ракетное вооружение для атак на Крымский мост. Минобороны РФ регулярно сообщает о попытках удара модифицированными ракетами системы С-200. Все ракеты сбиваются.