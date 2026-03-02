Размер шрифта
Жена единственного выжившего туриста рассказала о его словах перед походом на Кваркуш

Единственный выживший турист переживал о непогоде перед походом на Кваркуш
Telegram-канал Mash

Турист из Башкирии, который оказался единственным выжившим из группы, ушедшей в поход в Пермском крае, переживал о ситуации перед походом. Об этом рассказала его супруга в комментарии для Ura.ru.

По словам женщины, все пятеро тесно дружили и часто бывали на территории, куда отправились в поход. Опираясь на свой опыт и предполагая, что ничего опасного не случится, они не стали официально регистрировать поездку в МЧС.

Перед отъездом у одного из туристов с женой состоялся разговор.

«Куда мы едем, там 30 градусов мороза», – процитировала мужа россиянка.

Что именно произошло в походе, женщина не понимает.

Туристы отправились на плато Кваркуш 20 февраля на снегоходах, всего в группе их было пятеро. Они планировали провести в путешествии четыре дня, но пропали.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, спасатели, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов организовали поиски. В результате выжил только один, ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Пермском крае пропавших туристов обнаружили благодаря старому маршруту.

 
