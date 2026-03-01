В Пермском крае пропавших туристов обнаружили благодаря старому маршруту

Трое из пяти участников тургруппы, пропавших в Пермском крае, были найдены благодаря старому маршруту. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По предварительной информации, обнаружить мужчин помогли данные их прежнего похода. Туристы уже проходили этот маршрут ранее, и спасатели использовали сохраненный трек с прошлого путешествия.

Поиски троих мужчин, которые ранее перестали выходить на связь, завершились 1 марта. Один из туристов выжил, но получил сильное переохлаждение, двоих спасти не удалось.

27 февраля стало известно об исчезновении в Пермском крае группы из пяти человек, совершавших 100-километровый снегоходный маршрут от деревни Золотанки до плато Кваркуш.

Сейчас поисково-спасательная операция продолжается в двух направлениях: первая группа занимается транспортировкой выжившего для оказания медицинской помощи, остальные участники операции продолжают обследовать местность.

Спасенного мужчину планируют согреть и передать врачам, после чего он сможет рассказать о произошедшем.

В поисковых работах задействовано 68 человек и 59 единиц техники, включая 34 снегохода. Также в операции участвует вертолет.

