В Москве зафиксировали рекордное тепло с начала года

Синоптик Леус: 1 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года

Первый день календарной весны в Москве оказался самым теплым с начала года. Воздух в столице прогрелся до +4,5°C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По его данным, к полудню температура в городе превышала климатическую норму на 4–5°C. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +4,5°C.

Леус также отметил, что на метеостанциях Подмосковья в полдень фиксировались значения от +1,8°C в Шаховской до +4,6°C в Коломне и Зарайске.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март в столице начнется с дождей и оттепели, температура воздуха составит +4°C. Он отметил, что в последний день зимы в Москве пройдут осадки: ночью снег и мокрый снег, утром – ледяной дождь. Днем потеплеет до +1°C...+3°C.

В свою очередь метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова признала, что спрогнозировать то, когда в Москве полностью сойдет снежный покров, сложно, поскольку в столице выпало очень большое количество снега.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.