Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве зафиксировали рекордное тепло с начала года

Синоптик Леус: 1 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года
Агентство «Москва»

Первый день календарной весны в Москве оказался самым теплым с начала года. Воздух в столице прогрелся до +4,5°C. Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

По его данным, к полудню температура в городе превышала климатическую норму на 4–5°C. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров поднялись до +4,5°C.

Леус также отметил, что на метеостанциях Подмосковья в полдень фиксировались значения от +1,8°C в Шаховской до +4,6°C в Коломне и Зарайске.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что март в столице начнется с дождей и оттепели, температура воздуха составит +4°C. Он отметил, что в последний день зимы в Москве пройдут осадки: ночью снег и мокрый снег, утром – ледяной дождь. Днем потеплеет до +1°C...+3°C.

В свою очередь метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова признала, что спрогнозировать то, когда в Москве полностью сойдет снежный покров, сложно, поскольку в столице выпало очень большое количество снега.

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!