Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Выросло число погибших в протестах у консульства США в Пакистане

Dawn: десять человек погибли на протестах у консульства США в центре Пакистана
Faisal Mahmood/Reuters

Количество погибших в столкновениях возле американского консульства в пакистанском городе Карачи выросло до 10. Об этом сообщает газета Dawn.

«В Карачи десять человек погибли в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов возле консульства США на улице Май Колачи, сообщил представитель больницы.

По информации исполнительного директора травматологического центра больницы Карачи, 31 человек ранен. Все пострадавшие имеют огнестрельные ранения.

До этого СМИ писали о девяти погибших. Протесты начались после того, как была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Участники протестов собрались у американского консульства, начали забрасывать его камнями, в результате чего полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!