Выросло число погибших в протестах у консульства США в Пакистане

Dawn: десять человек погибли на протестах у консульства США в центре Пакистана

Количество погибших в столкновениях возле американского консульства в пакистанском городе Карачи выросло до 10. Об этом сообщает газета Dawn.

«В Карачи десять человек погибли в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов возле консульства США на улице Май Колачи, сообщил представитель больницы.

По информации исполнительного директора травматологического центра больницы Карачи, 31 человек ранен. Все пострадавшие имеют огнестрельные ранения.

До этого СМИ писали о девяти погибших. Протесты начались после того, как была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Участники протестов собрались у американского консульства, начали забрасывать его камнями, в результате чего полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее ЦАХАЛ заявил об «уничтожении оборонного руководства» Ирана.