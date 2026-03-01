Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

На юге Японии зафиксировали землетрясение

У берегов японского острова Кюсю произошло землетрясение магнитудой 5,4
Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге острова Кюсю в Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 130 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков достигала трех баллов по принятой в стране семибалльной шкале.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр находился в море на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла.

До этого в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км. Местные жители в социальных сетях писали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени (15:44 мск).

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Пакистане.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!