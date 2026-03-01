На юге Японии зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юге острова Кюсю в Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление Японии.

По данным ведомства, очаг подземных толчков залегал на глубине 130 километров. Угрозы цунами нет. Максимальная сила толчков достигала трех баллов по принятой в стране семибалльной шкале.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Накануне в Новороссийске произошло землетрясение магнитудой 3,5. Эпицентр находился в море на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла.

До этого в столице Словакии и ее окрестностях произошло землетрясение магнитудой 4,6. Как сообщило издание Dennik N со ссылкой на EMSC, эпицентр природного катаклизма располагался недалеко от населенного пункта Шаморин, очаг — на глубине порядка 10 км. Местные жители в социальных сетях писали, что подземные толчки ощущались в течение нескольких секунд в 13:44 по местному времени (15:44 мск).

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Пакистане.