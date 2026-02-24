Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Индии у пассажирского самолета отказал двигатель сразу после взлета

The Times of India: у летевшего из Нью-Дели в Лех самолета отказал двигатель
Shutterstock

Пассажирский самолет, следовавший из Нью-Дели в индийский город Лех, вернулся в аэропорт вылета в связи с отказом двигателя. Об этом сообщила газета The Times of India.

В статье говорится, что воздушное судно принадлежит компании SpaceJet. На его борту находились 150 человек.

«Пилот подал сигнал бедствия вскоре после того, как обнаружил техническую неисправность. Самолет вылетел в 6:08 (3:38 мск — «Газета.Ru») и вернулся в 6:49 (4:19 мск — «Газета.Ru»)», — отметили журналисты.

Как рассказал представитель SpaceJet, воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Нью-Дели. Находившиеся на борту пассажиры сошли на землю в штатном режиме.

17 февраля самолет компании Azur Air не смог с первого раза вылететь с вьетнамского острова Фукуок в Новосибирск из-за проблем с двигателем. Воздушное судно, на борту которого находились 234 пассажира, должно было покинуть аэропорт вылета рано утром. Однако во время взлета лайнер остановился и свернул на стоянку, туристов попросили покинуть салон.

Как сообщили в пресс-службе Azur Air, самолет вернулся на стоянку из-за срабатывания одного из датчиков. Воздушное судно отправили на техническую проверку, во время которой неисправность была устранена.

Ранее в Бенине самолет совершил экстренную посадку из-за развалившегося в небе двигателя.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!