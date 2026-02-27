Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Обвиняемый в похищении ребенка в Смоленске странно себя вел до инцидента

RT: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске вел себя странно
МВД России

Мужчина, которого обвиняют в похищении девочки в Смоленске, странно себя вел. Об этом сообщает RT со ссылкой на дочь его сожительницы.

По словам девушки, возлюбленный матери контролировал каждый шаг женщины.

«Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин», – рассказала дочь.

Около двух месяцев назад он отказался от мобильного телефона и переписывался со своей партнершей только с помощью бумажных записок. При этом пара расставалась около года назад, но спустя время снова сошлась.

У самой сожительницы были долги по ЖКХ. За два дня до того, как девочку нашли, женщина просила у дочери помощи, но ничего не говорила о «новом» ребенке в доме.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках», – сообщила девушка.

Ее мать и мужчину задержали после того, как в квартире, где они жили, нашли пропавшую девятилетнюю девочку. Ребенка искали три дня, что стало причиной похищения, выясняют следователи.

Ранее криминалист назвал четыре возможных причины похищения девочки в Смоленске.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!