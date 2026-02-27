Обвиняемый в похищении ребенка в Смоленске странно себя вел до инцидента

Мужчина, которого обвиняют в похищении девочки в Смоленске, странно себя вел. Об этом сообщает RT со ссылкой на дочь его сожительницы.

По словам девушки, возлюбленный матери контролировал каждый шаг женщины.

«Даже засекал время, которое у нее уходит на поход в магазин», – рассказала дочь.

Около двух месяцев назад он отказался от мобильного телефона и переписывался со своей партнершей только с помощью бумажных записок. При этом пара расставалась около года назад, но спустя время снова сошлась.

У самой сожительницы были долги по ЖКХ. За два дня до того, как девочку нашли, женщина просила у дочери помощи, но ничего не говорила о «новом» ребенке в доме.

«Я не знаю, что там могло быть. Не знаю, мог ли он угрожать маме и тоже держать ее в заложниках», – сообщила девушка.

Ее мать и мужчину задержали после того, как в квартире, где они жили, нашли пропавшую девятилетнюю девочку. Ребенка искали три дня, что стало причиной похищения, выясняют следователи.

