Обломки беспилотника ВСУ упали в частном секторе Краснодара

Обломки украинского БПЛА повредили частный дом в Краснодаре
Обломки украинского беспилотника упали в хуторе Ленина в Краснодаре. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В результате падения фрагментов во дворе частного дома повреждены два окна, автомобиль и забор, а также ограждение соседнего дома», — отмечается в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что на месте происшествия работают специальные и оперативные службы. Пострадавших нет.

21 февраля украинский беспилотник взорвался рядом с пассажирским автобусом в Краснодаре, повредив транспортное средство и перепугав пассажиров. Отмечалось, что в результате падения дрона у транспортного средства были выбиты стекла и поврежден кузов.

20 февраля в В Краснодаре дрон упал у гимназии, были повреждены около 10 машин.

Минобороны до этого сообщили, что в ночь на 23 февраля над территорией России было сбито более 150 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Больше всего дронов ликвидировали в Белгородской и Саратовской областях — 65 и 35 соответственно.

