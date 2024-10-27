Владельца издания Readovka доставили в Москву после несчастного случая

Основателя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева привезли в Москву для продолжения лечения. Об этом редакция сообщила в Telegram-канале.

Readovka писала, что с Костылевым произошел несчастный случай во время рабочего визита в Смоленскую область в рамках проекта «Многодетные деревни». Ночью врачи областной клинической больницы в Смоленске провели мужчине операцию и стабилизировали его состояние. Восстановление Костылева продолжится под наблюдением столичных медиков.

Telegram-канал Baza сообщал, что Костылев попал в тяжелое ДТП в деревне Рухань. Он ехал на квадроцикле, в результате аварии его выбросило с транспортного средства.

Костылев родился в Смоленской области в 1985 году. Он основал издание Readovka в 2014 году как сайт с региональными новостями. В 2017 году был создан федеральный сайт, освещающий события в РФ и мире. В медиахолдинг Readovka входит коммуникационное агентство Ready и группа региональных проектов, объединенных брендом «Главное в городе».

Ранее дочь олигарха Махмудова попала в ДТП в Подмосковье второй раз за год.