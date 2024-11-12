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Главред издания Readovka пришел в сознание после аварии

Главред издания Readovka Костылев пришел в сознание после ДТП на квадроцикле

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Главный редактор и основатель издания Readovka Алексей Костылев пришел в сознание после несчастного случая. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Костылев частично пришел в себя после аварии на квадроцикле. Он открывает глаза, слышит, что ему говорят, узнает маму и может пожимать руку и немного шевелить ногами.

Медики оценивают состояние журналиста как стабильно тяжелое и прогнозов не дают.

27 октября сообщалось, что Костылев попал в тяжелое ДТП в деревне Рухань. Он ехал на квадроцикле, в результате аварии его выбросило с транспортного средства. Отмечалось, что с Костылевым произошел несчастный случай во время рабочего визита в Смоленскую область в рамках проекта «Многодетные деревни». Ночью врачи областной клинической больницы в Смоленске провели мужчине операцию и стабилизировали его состояние. Восстановление Костылева продолжается под наблюдением столичных медиков.

Ранее дочь олигарха Махмудова попала в ДТП в Подмосковье второй раз за год.

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