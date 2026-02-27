Размер шрифта
Силовики задержали подозреваемого в покушении на бизнесмена в Подмосковье

СК: задержан подозреваемый в покушении на предпринимателя во Фрязине
Евгений Одиноков/РИА Новости

Силовики задержали подозреваемого в покушении на предпринимателя в подмосковном Фрязине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по подозрению в покушении на предпринимателя, совершенном общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ, задержан житель города Фрязино», — сказали в ведомстве.

Кроме того, по результатам отработки круга лиц, с кем у потерпевшего имелись конфликты, был установлен житель Фрязина, причастный к преступлению.

Инцидент случился 10 февраля на железнодорожном переезде во Фрязине. В автомобиле, в котором находился мужчина, произошел хлопок неустановленного устройства. В результате произошедшего водитель получил осколочное ранение голени, его госпитализировали.

Telegram-канал 112 в свою очередь сообщал, что незадолго до взрыва пострадавший обнаружил в машине дырку в полу и сообщил об этом в экстренные службы, заявив, что в автомобиле, предположительно, находится бомба.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад по делу о взрыве в автомобиле во Фрязине.

 
